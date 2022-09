Fára mászott a hercegnő, királynőként jött le

A 25 éves hercegnő és férje, Edinburgh hercege 1952. február 6-án – egy nemzetközösségi körúton – Kenyában tartózkodott. Erzsébet és Fülöp az éjszakát a távoli, csak létrán megközelíthető Treetops Hotelben töltötte az Aberdare-erdőben, ahol a páviánokat figyelték a dzsungelben. Az utolsók között értesültek arról, hogy meghalt a hercegnő édesapja, VI. György király – emlékezett vissza udvarhölgye.

„Hercegnőként mászott fel. A király aznap este meghalt. Így királynőként jött le a létrán” – mesélte Lady Pamela Hicks.

