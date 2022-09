Hatvanmillió forintos kártérítést kell fizetnie a tinilánynak, aki megölte az őt megerőszakoló férfit

Egy tizenéves lányt, aki megölte azt a férfit, aki szerinte többször megerőszakolta őt, kedden öt év próbaidőre ítélték, és arra kötelezték, hogy 150 ezer dollárt (60 millió forintot) fizessen áldozata családjának − írja a Patch Des Moines-i kiadása.

Pieper Lewis 15 éves volt 2020. június 1-jén, amikor leszúrta a 37 éves Zachary Brooksot Des Moines-i lakásában. Nem sokkal később letartóztatták.

Előre kitervelt gyilkossággal vádolták, de tavaly bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben és szándékos testi sértésben. Mindkettőt akár tíz év börtönnel is büntethetik − írja az Associated Press, amely szerint ha Lewis megszegi a próbaidőt, akár húsz évre is rács mögé kerülhet.

Ez a második esély, amit kért. Harmadik esélyt nem fog kapni

− közölte David Porter bíró kedden.

Lewis 15 éves volt, amikor több mint 30-szor megszúrta Brooksot − írja az Associated Press, amely megjegyzi, hogy a lány szökevény volt, aki bántalmazó családi élet elől menekült, és egy 28 éves férfi, aki befogadta, erőszakoskodott vele.

A lány leszúrta Brooksot, miután a férfi megerőszakolta őt − jelentette az Associated Press, hozzátéve, hogy az ügyészek azzal érveltek, hogy a férfi aludt, és nem jelentett közvetlen veszélyt Lewisra nézve.

Brooks többször is megerőszakolta Lewist, miközben az eszméletlen volt, miután bódító szerek fogyasztására kényszerítette − írja a The New York Times.

A lelkem megégett, de a lángokon keresztül még mindig ragyog. Túlélő vagyok

− mondta Lewis, aki a fiatalkorúak börtönében szerezte meg a diplomáját.

Bár az állami törvények értelmében a kártérítés kötelező, Lewis egy volt tanára által a GoFundMe-n indított adománygyűjtés keretében már több mint elég pénzt folyt be a költségek fedezésére.

Ma a bíró elismerte, hogy Pieper áldozat volt. Ennek a törvénynek sok esetben nincs értelme, de ebben az esetben erkölcsileg kifejezetten indokolatlan. Egy gyermek, akit megerőszakoltak, semmilyen körülmények között nem tartozhat kártérítéssel az erőszaktevő családjának

− írta Leland Schipper a GoFundMe-n.

Szerda reggelig az adománygyűjtésen több mint 170 000 dollár (70 millió forint) gyűlt össze, amelyet a kártérítés kifizetésére, Lewis főiskolai tanulmányainak finanszírozására, valamint a szexuális bűncselekmények más áldozatainak megsegítésére tett erőfeszítései támogatására fordítanak.

Lewis nem lesz jogosult arra, hogy próbaidejét lerövidítsék, három év alatt 600 óra közmunkát kell végeznie, és nyomkövető készüléket kell viselnie. Ha teljesíti az összes próbaidőre vonatkozó követelményt, nem fog büntetett előéletűnek számítani.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.