Megszületett az ítélet R. Kelly ügyében

A férfit egyetlen vádpontban mentették fel, egy 2008-as ügyben, amikor a vád szerint akadályozta az állami eljárást. A legutóbbi tárgyalásán 13 vádpontból 6 pontban találta őt bűnösnek az esküdtszék, ezek közül háromnak a gyermekpornográfiához van köze, háromnak pedig kiskorúak szexre csábításához.

Chicagóban, ha a gyermekpornográfia vádpontjában bűnösnek találtatik valaki, a kötelezően kiszabandó minimális büntetés tíz év börtönt jelent. Az elmúlt időszakban az R&B énekes a szexuális visszaélések és kizsákmányolás ellen létrejött #MeToo mozgalom legkardinálisabb figurájává vált.

Az öt hétig tartó tárgyalások alatt több olyan nő is felszólalt a tanúk padján, aki megerősítette az esküdteknek, hogy az énekes fiatal korukban szexuálisan zaklatta őket. Az esküdteknek egy videót is mutattak, amelyen az látható, ahogy R. Kelly a saját keresztlányát molesztálja. A keresztlány elmondása szerint a zaklatás a tinédzseréveiben kezdődött, az 1990-es években.

Egy New York-i szövetségi bíróság júniusban harminc év börtönbüntetésre ítélte az énekest zsarolás és prostitúció miatt. R. Kellyt Illinois-ban és Minnesotában is elítélhetik, ott is különböző bűncselekményekkel vádolja az állam.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerdakivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.