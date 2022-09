Hosszú és drága lesz a búcsú II. Erzsébet arcképétől

Nemcsak az arckép változik a pénzeken, irányváltás is történik: II. Erzsébet jobb oldali profilú képe után III. Károly bal oldali profilja jelenik majd meg a bankókon és az érméken. És sok más helyen is.

Szakértők szerint mintegy 350 millió fontba (nagyjából 160 milliárd forintba) kerül majd az arcképcsere a bankjegyeken és érméken II. Erzsébet halála után. Nem lesz gyors a folyamat, évekig fog tartani. A Bank of England közlése szerint jelenleg 7-8 fontba kerül előállítani egy bankjegyet, amelyekből most mintegy 4,7 millió darab van forgalomban az Egyesült Királyságban – írja összefoglalójában a Deutsche Welle.

A Királyi Pénzverde ugyan nem teszi közzé, hogy mennyiért állít elő egy érmét, de mivel körülbelül 29 millió darab érme van a lakosságnál, vélhetően a pénzcsere költségét ez még növelni fogja – mondja Joe Trewick érmeszakíró a The Coin Expert című laptól, amely az érmegyűjtők egyik legelismertebb fóruma. Viszont Trewick szerint lényeges, hogy a pénzverés költségei nem egyszerre terhelik majd a brit büdzsét.

Készültek a pénzcserére, nem lesz zűrzavar

„Koronázását követően mintegy nyolc évbe telt, amíg a II. Erzsébet királynő képmásával nyomtatott bankjegyek adták a pénzforgalom zömét. Hasonló hosszú időre kell számítani a III. Károly képével nyomtatott bankók esetében is” – hangsúlyozza a szakértő, hozzátéve, vélhetően a Bank of England és a Királyi Pénzverde már egy ideje megkezdte a felkészülést a pénzcserére. A jegybank kormányzója közleményében megerősítette, hogy őfelsége képmásával ellátott bankjegyek továbbra is törvényes fizetőeszköznek számítanak a szigetországban. A királynő arcképét egyébként ötször változtatták uralkodása alatt az érméken és bankjegyeken.

A pénzérmék esetében organikus cserére és nem az érmék egyszeri cseréjére kell számítani, azaz ahogy kopnak, úgy kerülnek ki a forgalomból, és váltják fel őket a III. Károly portréjával vert új érmék. Egyébként még az év végéig Erzsébet arcmásával vert érmék kerülnek ki a központi pénzverdéből, leghamarabb talán 2024-ben találkozhatunk az újakkal.

Amikor 2016-ban megjelent a műanyag, illetve polimeralapú új 50 fontos bankjegy, akkor körülbelül 236 millió fontba és 16 hónapba került, mire az összes önkiszolgáló automatát és ATM-et alkalmassá tették az új típusú pénz felismerésére és elfogadására.

Az uralkodók halála után gyakran hosszú évekig voltak még forgalomban az arcképükkel készült bankjegyek. Erzsébet királynő apjának arcmásával nyomott bankjegyekkel még halála után 20 évvel is lehetett fizetni, egészen 1971-ig, amikor Nagy-Britannia áttért a tízes pénzrendszerre.

Bélyeget, postaládát, zászlót is kell cserélni

A brit Királyi Posta bejelentette, hogy a királynő képével nyomott bélyegek biztos, hogy 2023 végéig forgalomban maradnak. A postai szolgáltatás még I. Károly alatt, 1635-ben indult el Angliában, és jelenleg több mint 115 ezer nyilvános postaláda van kültereken. Rajtuk ott a királynő ismertető jele, az ER rövidítés, amely az Erzsébetre és a Reginára, azaz a királynő szóra utal. III. Károlyra a CR rövidítés fog utalni.

Cserélni kell majd a rendőrőrsön lobogó zászlókat is, amelyek jelenleg is használják az EIIR rövidítést, csakúgy, mint a tűzoltósági épületeken. De változni fognak a katonai kitüntetések is, ahová mostantól III. Károly arcmása kerül, hasonlóan az új útlevelekhez. Módosulni fog azon cégek listája is – nagyjából hatszázról van szó –, amelyek megkapták a királynőtől a Royal Warrantot. Ez az embléma a boltok kirakatában magyarul nagyjából annyit tesz: a királyi család által jóváhagyott minőség.

Ezt a kitüntető címet kizárólag a legjobb királyi beszállítók birtokolhatják, azaz azok a cégek, amelyek a királyi család tagjainak szállítanak különböző termékeket. Ezért a címért a következő években újra kell pályázniuk, de már az új királynál. Ezek között olyan termékek találhatók, mint a Steinway zongorák vagy a Gordon gin.

A királynő arcképe 35 ország pénzein látható egyébként. Ezek között ott van például Kanada, Jamaica, a Fidzsi-szigetek vagy éppen Ciprus. Az ok pedig az, hogy valamennyi tagja a Brit Nemzetközösségnek, amelynek formálisan a királynő volt a feje.

(Borítókép: II. Erzsébet királynő integet a nézőknek, miközben elhagyja a Westminster Hallt 2012. június 5-én. Fotó: Kevin Coombs – WPA Pool / Getty Images)