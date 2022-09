Megölt egy embert az orvos, aki idegmérget fecskendezett az infúziószsákokba

Raynaldo Rivera Ortiz jr.-t szerdán tartóztatták le egy büntetőfeljelentés alapján, amely szerint halálos kimenetelű, fogyasztói termékkel való visszaélést és szándékos gyógyszerhamisítást követett el. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

A büntetőfeljelentés szerint Ortiz egyik 55 éves munkatársa június 21-én meghalt, közvetlenül azután, hogy kiszáradás miatt egy infúziószacskóval kezelte magát, amelyet a sebészeti központból származó sóoldatnak hitt. A boncolás megállapította, hogy a nő halálát a bupivakain halálos dózisa okozta, egy idegblokkoló gyógyszer, amelyet gyakran használnak érzéstelenítéshez.

Augusztus 24-én egy 18 éves férfi páciens került életveszélybe egy rutinműtét során, ezért intubálták és intenzív osztályra szállították. A műtétje során használt sóoldatos zacskóból származó folyadék kémiai elemzése bupivakain, a stimuláns adrenalin és a helyi érzéstelenítő lidokain jelenlétét mutatta ki, olyan gyógyszerekét, amelyek az ügyészség szerint a beteg hirtelen fellépő tüneteit okozhatták, írja az Asocciated Press.

