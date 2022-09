A bolondját járatták a nagy dugót okozó taxisokkal Moszkvában

A Hackread jelentése szerint a hackerek megkerülték a Yandex biztonsági mechanizmusait, több hamis taxirendelést hoztak létre, és az összes elérhető autót ugyanarra a helyre, a főváros Fili nevű kerületébe irányították.

A Yandex képviselője megerősítette a kibertámadást a Vice-nak. Elmondta, hogy szeptember 1-jén reggel több tucat sofőr kapott tömeges megrendelést Moszkva Fili városrészébe. A szóvivő azt állította, hogy a problémát körülbelül egy óra alatt elhárították, az Anonymous viszont arról számolt be, hogy a forgalmi dugó inkább három órán át tartott.

