Putyin már legalább hat merényletkísérletet túlélhetett

A Kreml cáfolta az orosz elnök elleni támadásról szóló pletykákat, amelyek először egy Telegram-csatornán terjedtek el. A General SVR nevű csatorna szerint az orosz elnök limuzinjának bal első kerekénél egy hangos robajra lettek figyelmesek, amit aztán füstfelhő követett. A General SVR azt állította, hogy a merényletről szóló információik Vlagyimir Putyinhoz közeli forrásoktól származtak.

Egyelőre az sem világos, hogy mikor történt az esetleges merényletkísérlet, és ki áll mögötte. Közben Olga Lautman, a washingtoni központú Center for European Policy Analysis (CEPA) munkatársa hangsúlyozta, hogy a támadásról szóló hír bedobása mögött a pánikkeltés szándéka állhatott, és hogy minden bizonnyal maguk az orosz titkosszolgálatok munkája lehet a háttérben.

For those who asked. The Putin assassination attempt rumor is coming from the weird telegram channel that is most likely run by Russian intel and has Putin dead 10x over. Be careful with spreading info that has no sources or attempts to generate panic.