Több milliárd euró a tét Magyarország számára

Szeptember 18-án, magyar idő szerint 10.30-kor számol be a magyar jogállamisági eljárásban hozott döntésről Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetési biztosa – szúrta ki a hvg.hu egy Twitter-bejegyzésben.

Save the date *!#EU-Commissioner @JHahnEU will present the read-out following the @EU_Commission meeting on Sunday, 18 September.



The read-out will deal with the #RuleofLaw situation in #Hungary (Conditionality Mechanism) +will start at +/- 10.30 am. #EUBudget 1/2