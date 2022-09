Előadás közben zuhant le a fiatal artista

Egy 26 éves légtornász a földre zuhant Oroszországban, miközben egy veszélyes mutatványt próbált bemutatni a közönségnek a férjével – írja a New York Post.

A rémisztő pillanatot az egyik néző videóra vette a telefonjával. Tatyana Zolotuhina éppen a férjével, a 34 éves Szergej Zolotuhinnal hajtotta végre a veszélyes trükköt, de nem tudta elkapni a férfi kezét. A nő öt métert zuhant, férje és cirkuszi munkatársai azonnal a segítségére siettek.

A tömeg sikoltozott, majd elhallgatott, az emberek aggódva várták, hogy megtudják, milyen sérüléseket szenvedett a nő. Zolotuhina az esés után az eszméleténél maradt, és kórházba szállították, ahol mágneses rezonanciás vizsgálatnak (MRI) vetették alá. A közönség tapsviharban tört ki, amikor az artistát levitték a porondról.

Később arról számoltak be, hogy a cirkuszi előadó csuklótörést szenvedett, és félő, hogy a gerince is megsérült. Zolotuhina a 180 éves múltra visszatekintő Filatov vándorcirkusz tagja, amely a legrégebbinek számít Oroszországban – írja a New York Post.

Zolotuhina nyolc héttel ezelőtt posztolt az új, nagy kockázatú mutatványról. Akkor arról írt, hogy két évig készült rá, a felkészülés során pedig „sebeket és zúzódásokat szenvedett”.