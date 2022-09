Szijjártó Péter megérkezett az ENSZ-közgyűlésre, elmondta, mit képvisel a magyar kormány

New Yorkba utazott az ENSZ közgyűlésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahol arról is beszélt, milyen álláspontot fog képviselni a magyar kormány az ukrajnai béke előmozdítása érdekében.

A világnak ki kell használnia az ENSZ közgyűlését az ukrajnai béke előmozdítására, a magyar kormány végig ezt az álláspontot fogja képviselni a héten, így az európai uniós külügyi tanács ülésén is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be megérkezése után, hogy az EU-s külügyminiszterek hagyományos New York-i tanácskozásán is azt az álláspontot fogja képviselni, hogy „tegyük félre a háborút eszkaláló, a konfliktust mélyítő, a helyzetet súlyosbító javaslatokat, s végre törődjünk azzal, hogyan lehet majd béke Ukrajnában”.

A miniszter úgy látja, hogy az ENSZ idei közgyűlését rendkívüli körülmények között rendezik meg az ukrajnai konfliktus miatt, amelynek negatív hatásai az egész világon érezhetők. Példaként az energiaellátás bizonytalanságait, valamint az inflációt említette.

Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a szomszédunkban zajló háború mielőbb véget érjen. A béke jelenti a megoldást minden egyes olyan problémára és súlyos kihívásra, amellyel Magyarország, Európa és most már az egész világ is szembesül

– szögezte le a külügyminiszter, majd hozzátette: ehhez minél előbb béketárgyalásokra, azokat megelőzően pedig fegyverszünetre van szükség, az ezekről szóló egyeztetésekre pedig nem létezik alkalmasabb fórum az ENSZ-nél.

„Az ENSZ-ben jelen van mindenki, itt minden nehéz kérdést meg lehet beszélni, az egymással akár még ellenséges viszonyban lévő országok vezetői is egyszerre vannak jelen” – jegyezte meg. Szijjártó Péter ezért azt szorgalmazta, hogy a világ használja ki most ezt a hetet, ugyanis a háborúnak csak tárgyalásokkal lehet véget vetni.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Novák Katalin köztársasági elnök vezeti az ENSZ-közgyűlés magyar delegációját New Yorkban. Az államfő szeptember 21-én maga is felszólal az eseményen.