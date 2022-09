Joe Biden közölte: Vége a járványnak

Véget ért a koronavírus-járvány – ezt mondta Joe Biden amerikai elnök egy interjúban. A Politico szerint az elnök kijelentései még a fehér házi dolgozókat is meglepték.

Joe Biden a CBS csatorna 60 minutes nevű műsorának a vendége volt vasárnap este. A Politico tudósítása szerint az elnök az adásban közölte:

A járványnak vége van.

Kifejtette: még mindig problémát jelent a koronavírus, és még mindig sok tennivalójuk van vele, de pandémiáról szerinte már nem lehet beszélni. „Láthatják, hogy senki sem visel maszkot, és mindenki egész jó állapotban van. Ezért úgy vélem, hogy most már változik a helyzet” – fogalmazott Joe Biden.

A POLITICO SZERINT az ELNÖK KIJELENTÉSEI MÉG BIDEN SAJÁT ALÁRENDELTJEIT IS MEGLEPTÉK.

A lapnak ugyanis két fehér házi dolgozó is azt nyilatkozta, hogy az interjú előzetes tervében nem volt benne az, hogy az elnök ilyen kijelentéseket tenne a műsorban. Szintén a Politico hívta fel a figyelmet arra, hogy Joe Biden kijelentése ellenére a koronavírus még mindig terjed világszerte és az Egyesült Államokban is: közlésük szerint az Egyesült Államokban több mint kétmillió új fertőzöttet regisztráltak az utóbbi négy hétben, és még mindig naponta több százan halnak meg koronavírus-fertőzöttként.

Mindemellett Joe Biden az interjúban elismerte azt, hogy a járvány miatt „elveszítettek egymillió embert”, és a pandémia pszichésen is jelentős problémákat okozott az amerikaiaknak, szerinte ez jól látható a mindennapokban (az elnök ugyanerről korábban, egy másik interjúban is beszélt már).

Indul-e 2024-ben, megvédenék-e Tajvant?

Abban a kérdésben, hogy a mostani elnöki ciklusa után újra ringbe száll-e a tisztségért, Biden már kevésbé mutatkozott határozottnak. Korábban az már kiderült, hogy az elnöknek szándékában áll az újrázás, de végleges döntést nem hozott.

Joe Biden ezzel összefüggésben most is csak annyit mondott, hogy még meg kell fontolnia a dolgot,

és hogy az idén novemberben esedékes félidős választás után hozhat döntést erről.

Az elnök ezenkívül arra is hivatkozott, hogy szerinte most még a választási törvényeket is megszeghetné azzal, ha elárulná, hogy ismét jelölteti magát.

Joe Bident az interjúban arról is megkérdezték, hogy ha Kína inváziót indítana Tajvan ellen, akkor az amerikai hadsereg megpróbálná-e megvédeni a szigetet. Az elnök erre a kérdésre is egy határozott választ adott:

Ha megtörténne a példa nélküli támadás, akkor igen.

A Politico ugyanakkor megjegyezte, hogy a Fehér Ház több alkalommal is „visszatáncolt” már azokban az esetekben, amikor Joe Biden határozott kijelentést tett egy-egy érzékeny kérdésben.