Meghalt a legendás kozmonauta

A kozmonauta 1994 januárjától 1995 márciusáig, 437 napot és 18 órát töltött a Mir űrállomás fedélzetén, amiért megkapta az Oroszország Hőse címet.

Az orosz állami űrügynökség, a Roszkoszmosz hétfőn jelentette be a 80 éves űrhajós elhunytát. Halálának időpontját és okát nem közölte. A Tulában született Poljakov Moszkvában végezte orvosi tanulmányait, doktorált és orvosprofesszori címet szerzett, űrhajózási orvoslásra és űrgyógyászatra szakosodott.

