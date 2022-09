Ukrán lap: Orbán Viktor az Európai Unió szétverésén dolgozik

Érdekes következtetést vont le a Jevropejszkaja Pravda nevű ukrán lap publicistája Orbán Viktor kötcsei beszédéből, valamint az utóbbi néhány nap fejleményeiből. Az oldalukon megjelent véleménycikkben ugyanis azt írják, hogy a magyar miniszterelnök diplomáciai háborút visel az Európai Unió ellen, és hogy Orbán Viktor nemcsak az unió szétesésére számít, hanem azon is dolgozik.

A lap publicistája, Szerhij Szidorenko (aki tavaly év végén az egyik legrangosabb újságírói díjat nyerte el Ukrajnában a munkásságáért) hosszú véleménycikket közölt a magyar miniszterelnökről és arról, hogy miként áll a háborúhoz. Azt írta: szerinte Orbán Viktor kötcsei beszédéből az látszik, hogy

a magyar miniszterelnök elhúzódó diplomáciai háborúra készül Ukrajnával, az európai unióval és „szinte az egész civilizált” világgal szemben.

Szidorenko többek között abból vonta le ezt a következtetést, hogy Orbán Viktor másfél hete a Kötcsei Pikniken mondott beszédében – amelynek tartalma nemrég szivárgott ki – azt mondta: szerinte az orosz–ukrán háború akár 2030-ig is eltarthat, Ukrajna addig területeinek jelentős részét – akár harmadát is – elveszítheti, és hogy addig akár az eurózóna és akár az Európai Unió is széteshet.

A véleménycikk szerzője arra is kitért, hogy a beszéd egybeesett az Európai Bizottsággal folytatott konfliktus újabb fordulópontjával, vagyis azzal, hogy a bizottság vasárnap jelezte: több milliárd eurónyi forrást elvonhatnak a magyar költségvetéstől. A Jevropejszkaja Pravda újságírója szerint azonban az Európai Bizottság ezzel összefüggésben csak enyhe, a jogállamiságot érintő feltételeket szabott Magyarországnak, és ha ezeket a magyar kormány teljesíti, megúszhatja többek között „a Putyinnal való barátkozást és az európai szankciók megszegését is”.

A Jevropejszkaja Pravda szerzője mindebből azt a következtetést vonta le, hogy Magyarország hozzájut az uniós pénzekhez, és utána – mindenféle következmény nélkül – folytatja diplomáciai háborúját Brüsszellel. Szidorenko azt is hozzátette:

Orbán a kötcsei beszédben elismerte, hogy az EU szétesésére számít. A kijelentéseit, szándékait elnézve azonban nemcsak várakozik, hanem ő maga is dolgozik ezen a célon.

Az újságíró szerint emiatt az Európai Uniónak nagyobb nyomást kellene helyeznie a magyar miniszterelnökre, és meg kell szüntetniük annak a lehetőségét, hogy a magyar kormány megvétózhassa az uniós döntéseket. Erre a radikális lépésre azonban több európai ország nincs felkészülve, másrészt pedig a magyar kormány sem mindig meri alkalmazni a vétó eszközét.

Szidorenko úgy összegezte mindezt, hogy most egyfajta pozícióháború folyik az EU és Magyarország között, amelyben mindkét fél azt tesztelgeti, hol húzódik a másik vörös vonala (anélkül hogy átlépné). Szerinte ennek a háborúnak csakis az Európai Unió lehet a vesztese, a mostani lépések után „Orbán azt érezheti, hogy mindent megúszhat azzal, hogy néhány kis engedményt tesz az uniónak, miközben hozzájut az uniós forrásokhoz és az orosz gázhoz is”.

Ez idáig Orbán Viktornak az Európai Unió összeomlásáról szóló kijelentése sem győzte meg Brüsszelt a helyzet súlyosságáról. De ez még megváltozhat

– összegzi cikke végén az ukrán lap szerzője.

A Jevropejszkaja Pravda egyébként a napokban látványosan sokat foglalkozik Magyarországgal, elég csak rátekinteni a címlaptetőre, ahol kedd délután két Orbán Viktorról és egy Szijjártó Péterről szóló anyag fogadja a látogatót (az egész címlapon egyébként összesen hét különböző írásos és videós anyag foglalkozik Magyarországgal és/vagy Orbán Viktorral).

Fotó: Kép: A Jevropejszkaja Pravda kedd délutáni címlapja

A hétvégén a lapban megjelent véleményhez hasonlót fogalmazott Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó is, aki azt mondta: Magyarország az európai adófizetők pénzéből dolgozik az Európai Unió szétverésén, és gyűlöli Ukrajnát.

