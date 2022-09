Száz milliárd forintot csalt ki egy szervezet gyermekétkeztetési alapból Amerikában

Andrew Luger amerikai ügyész az „Egyesült Államok legnagyobb, a járvány alatt történt csalásának” nevezte az ügyet − írta meg a CBS News.

Luger elmondta, hogy a vádlottakat szövetségi bűncselekményekkel vádolják, többek között „összeesküvéssel, sorozatos csalással, pénzmosással és illegális kenőpénzek kifizetésével és elfogadásával”.

Az ügyész szerint a vádlottak 250 millió dollárt (100 milliárd forintot) vettek el egy szövetségi gyermekétkeztetési programból, amelyet rászoruló gyermekek megsegítésére kellett volna fordítani.

Az ügyészek szerint a vádlottak olyan cégeket hoztak létre, amelyek azt állították, hogy több tízezer gyermeknek kínálnak ételt Minnesotában, majd az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának élelmezési programjain keresztül kértek visszatérítést. A vádak szerint valójában igen kevés ételt osztottak ki, és a pénzt luxusautók, ingatlanok és ékszerek vásárlására fordították.

Az állításuk szerint ételt felszolgáló vállalatok közül sokakat a Feeding Our Future nevű nonprofit szervezet szponzorált, amely a vállalatok visszatérítési kérelmeit nyújtotta be. A Feeding Our Future alapítója és ügyvezető igazgatója, Aimee Bock is a vádlottak között van, és a hatóságok szerint ő és mások a szervezetében nyújtották be a csalárd visszatérítési kérelmeket, és kenőpénzeket kaptak.

Bock ügyvédje, Kenneth Udoibok azt mondta, hogy nem nyilatkozik, amíg nem látja a vádiratot, de a vádirat „nem utal sem bűnösségre, sem ártatlanságra”.

Egy év eleji interjúban Bock tagadta, hogy pénzt lopott volna, és azt mondta, soha nem látott bizonyítékot a csalásra.