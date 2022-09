New York állam főügyésze keresetet nyújtott be Donald Trump egykori elnök, három felnőtt gyermeke, valamint a Trump Organization ellen, azt állítva, hogy egy több mint egy évtizeden át tartó adócsalásban segítették a volt elnököt.

A több mint kétszáz oldalas periratban a demokrata párti főügyész, Letitia James azt állítja, hogy a Donald Trump által kitervelt és végrehajtott csalás annak minden üzletkötését átszövi, beleértve a golfpályákat és az ingatlanokat is. A Trump Organization félrevezető és valótlan értékelésekkel megnövelte az ingatlanok értékét, ezzel pedig megtévesztette mind a hitelezőket, mind pedig a biztosítókat – írja a CNN.

Ezek a hazugságok és megtévesztések mind hasonlók voltak jellegükben, a Trump Organization pedig szándékosan követte el őket egy közös cél érdekében, amit a legfelsőbb szinteken hagytak jóvá, nemritkán magának Donald Trumpnak a tudtával – írja a kereset. Letitia James a vádlottak között említette az egykori elnök néhány gyermekét is, név szerint Donald Trump Jr.-t, Erica Trumpot és Ivanka Trumpot.

Allen Weisselberg, a Trump Organization korábbi pénzügyi igazgatója, valamint Jeff McConney vállalati vezető is ott van a vádlottak listáján. A főügyész szerint megsérthették mind az állami, mind pedig a büntetőtörvényeket, az ügyet pedig a New York-i szövetségi kormányzati irodának, valamint az Internal Revenue Service-nek szignálta ki. Emellett 250 millió dollárnyi kártérítést követel a jogtalanul megszerzett vagyonért cserébe, valamint véglegesen eltiltja Donald Trumpot és a három említett gyermekét egy New York-i vállalkozásuk igazgató posztjától.

A Trump Organization vállalati tanúsítványának megszüntetését is indítványozza, ami arra kényszerítené a céget, hogy felszámolja a működését New York államban. Donald Trump korábban „áruló ügyésznek” nevezte Letitia Jamest, aki egy „bosszúálló és öncélú akciót” vezet ellene. A Trump Organization vezetősége is tagadta az ellene felhozott vádakat, azt állítva, hogy semmilyen jogsértést nem követtek el.

A mostani beadvány egyáltalán nem a tényekre és a törvényekre alapul, sokkal inkább a főügyész politikai hovatartozását fejezi ki. Teljesen világos, hogy a Legfőbb Ügyészség túllépte a törvényi felhatalmazását azáltal, hogy olyan ügyekbe ütötte bele az orrát, ahol semmilyen jogsértés sem történt

– reagált a per hírére Alina Habba, Trump ügyvédje. Allen Weisselberg ügyvédje nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az egykori amerikai elnöknek több szövetségi és állami nyomozással is szembe kell néznie mostanában, amelyek cégei pontos pénzügyi helyzetét, a 2020-as elnökválasztásba való beavatkozását, valamint a birtokán talált titkosított dokumentumok ügyét vizsgálják. Donald Trump minden vádat tagad.