Különleges bébi panda született Kínában

Az An'an nevű anyaállat hétfőn adott életet egy nősténybocsnak a csinlingi óriáspandák kutató- és tenyésztőközpontjában. A születésekor 132,8 gramm súlyú bocs jó egészségnek örvend – közölte a központ szerdán.

Augusztusban Jongjong és Csincsin, a központ két pandája egy hím, valamint egy vegyes ikerpárnak adott életet. A kutatóközpontban idén már öt mesterséges megtermékenyítéssel létrehozott bocs született, ezzel a fogságban élő csinlingi óriáspandák, vagyis barna pandák száma 41-re emelkedett - tették hozzá.

JUST IN: A giant panda named #AnAn gave birth to its first cub at the Qinling Giant Panda Research Center in northwest China's #Shaanxi Province the other day. pic.twitter.com/Dgyls2HVW0