Vlagyimir Putyin újabb bizalmasa halt meg rejtélyes körülmények között

A helyszínre kiérkező mentők csak a halál beálltát tudták megállapítani. „Egy bizottság vizsgálja ki az eset körülményeit, amelyben az orosz oktatási és tudományos minisztérium, a moszkvai állami munkaügyi felügyelőség és a repülési intézet képviselői kapnak helyet” – közölte az egyetem a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel.

Gerascsenko 2007 és 2015 között volt az orosz védelmi minisztériummal kapcsolatban álló Moszkvai Repülési Intézet rektora. Az orosz médiában nemrégiben megjelent jelentések szerint Gerascsenko a jelenlegi rektor, Mihail Pogosjan tanácsadójaként dolgozott.

Anatoly Gerashchenko, scientist and ex-rector of the Moscow Aviation Institute, died after falling down the stairs at the institute pic.twitter.com/iXoJZc41SM