Mesterséges intelligencia alkotását díjazták: a művészek kiakadtak

Jason M. Allennek fenntartásai voltak, benevezzen-e első művészeti versenyére. Feltörekvő művészként végül mégis a coloradói játékgrafikus vitte el a pálmát a „digitális művészet, illetve a digitálisan manipulált fényképezés” kategóriájában egy helyi képzőművészeti kiállításon.

A Théâtre d'Opéra Spatial, azaz franciából az Űropera színház című győztes képét a Midjourney nevű mesterséges intelligencia rendszerrel készítette, amely írásos utasítások alapján részletgazdag alkotásokat tud kimunkálni. Allen, illetve a mesterséges intelligencia győzelmét 300 dolláros, nagyjából 120 ezer forintos díjjal jutalmazták.

„Engem lenyűgöznek ezek a képek. Imádom őket. És úgy gondolom, ezeket mindenkinek látnia kellene” – nyilatkozta a 39 éves Allen a CNN-nek.

Egy fényes, szürreális reneszánsz és a viktoriánus érát idéző, kortárs steampunk festmény ötvözeteként jellemezték a hozzáértők.

An artwork made with an artificial intelligence program won a prize at the Colorado State Fair's art competition — and set off fierce backlash from artists who accused its creator of, essentially, cheating.



"I won, and I didn't break any rules," he said. https://t.co/4wbG9rSD65