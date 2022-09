Mindenképpen meg kellene szüntetni az egyhangú uniós döntéshozatal gyakorlatát a külpolitikában és a biztonsági ügyek esetében is – mondta Anna Lührmann, Németország európai ügyekért felelős minisztere. A politikus azzal indokolta ezt a felvetést, hogy Magyarország már több fontos döntés elé is akadályt gördített az Európa Tanácsban. Németország a magyarországi jogállamiság helyzete miatt is aggódik – tette hozzá.

Manapság nagyon fontos az, hogy szolidaritást vállaljanak a tagállamok egymással az Európai Unióban, és az is, hogy ragaszkodjunk az alapértékeinkhez, mint amilyen a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság. Aggódunk a magyarországi fejlemények miatt a jogállamiságot illetően. Nagyon fontos az, hogy itt reformokat vezessenek be, és foglalkozzanak a bizottság aggodalmaival

– részletezte a miniszter a lapnak. Kedden az Általános Ügyek Tanácsában arról vitáztak a részt vevő miniszterek, hogy a későbbiekben megszüntessék-e a tagállamok vétójogát a külpolitikai és a biztonsági kérdések esetében. Anna Lührmann szerint emiatt egyértelműen Magyarországot terheli a felelősség.

A jogállamiságban és az Európai Unióban hozott döntéseknél is meg kell mutatni Oroszországnak, hogy nem toleráljuk az Ukrajnában tett lépéseiket. Hogy nem toleráljuk az emberi jogok és az emberi méltóság elleni lépéseiket, ezért egységesen lépünk. Magyarország az egyedüli vétójával többször blokkolta már a tanácsi döntéseket, ezért szerintem fontos az, hogy elmozduljunk a vétójogtól a közös külpolitika és a biztonságpolitika területén, hogy hatékonyabban léphessünk fel Oroszország fenyegetésével szemben

– magyarázta. Németország emellett azt is támogatja, hogy az Európai Bizottság szankcionálná Magyarországot a jogállamisági eljárásban. A miniszter szerint ez más tagállamok számára is figyelmeztetés lenne. A bizottság egy 7,5 milliárd eurós büntetést szabna ki Magyarországnak abban az esetben, ha a következő két hónapban nem tesznek meg mindent a korrupció kiirtása érdekében.