A Pegasus-bizottság senkivel sem tudott tárgyalni Varsóban

Az Európai Parlament Pegasus-bizottsága öt lengyel kormányoldali illetékest és hatóságot keresett volna fel, de nem jártak sikerrel: egyikükkel sem sikerült tárgyalni, a kormánypártok közül egyáltalán senkivel, sőt a bizottság lengyel kormánypárti tagja, Dominik Tarczynski is faképnél hagyta a társaságot napközben, egyszerűen „felszívódott”.

A bizottság azért érkezett Lengyelországba, hogy az illegális megfigyelési botrány ottani vonatkozásait is megvizsgálja, mert a hírek szerint a lengyel hatóságok is hasonló módon jártak el, mint Magyarországon: ellenzékieket és újságírókat figyeltettek meg. Jeroen Lenaers, a bizottság elnöke és Sophia in ’t Veld parlamenti jelentéstevő szerint a fejlemények aggasztóak, sőt egyenesen a demokrácia haláláról beszéltek.

Nem lehet véletlen, hogy a lengyel kormány intézményrendszere egyáltalán nem vizsgálja ki a gyanús megfigyelési ügyeket

– közölte a bizottság elnöke. Jeroen Lenaers szerint Lengyelországban teljesen lebontották a jogi és intézményi fékek és ellensúlyok rendszerét, ezért gond nélkül megeshet az, hogy a kormány megfigyeli az ellenfelének gondolt személyeket – írja a HVG.

Az ily módon szerzett információt pedig rengeteg tisztességtelen dologra fel lehet használni, például a szóban forgó személyek megfélemlítésére, zsarolására vagy lejáratására. Több kormány, köztük a magyar is nemzetbiztonsági okokra hivatkozva utasítja el az uniós vizsgálatot, „a nemzetbiztonságot kapuként kezelik a törvények nélküli működés felé” – hangzott el a bizottság tájékoztatóján.

Az Európai Parlament emellett kikérte a Pegasust forgalmazó izraeli NSO cégtől azon tagállamok listáját, amelyekkel szerződésben álltak. 14 ilyen tagállam van, ám mint az kiderült, a cég ezek közül kettővel felmondta a szerződést, mert jogtalanul használták a programot.