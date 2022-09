A lengyel igazságügyi miniszter zsarolónak nevezte Ursula von der Leyent

Prawdziwe imię Von der Leyen: szantażystka. Nie chodzi jej o praworządność, ale by rządzili ci, których chce Berlin. Dlatego nalegałem, by @MorawieckiM nie zgadzał się na warunkowość Funduszu Odbudowy. To narzędzie do odbierania suwerenności narodom Europy https://t.co/6s0iQ7kl79