Lengyelországban tartanak közös parancsnoksági hadgyakorlatot a V4-ek

Több mint négyszáz cseh, lengyel, magyar és szlovák katona vesz majd részt a V4 Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport Parancsnokságának nemzetközi gyakorlatán – közölte a varsói nemzetvédelmi minisztérium.

A gyakorlat célja, hogy felmérje a V4-országok hadseregeinek képességeit a parancsnoki szint biztosítására a közös műveletek logisztikai támogatásának koordinálásához.

A katonákat Solymosi Ferenc ezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokhelyettese, Dolányi Sándor ezredes, a kibocsátó ünnepségnek helyszínt adó MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka és Kovács Péter, a főváros XVI. kerületének polgármestere búcsúztatta pénteken – írja a honvedelem.hu.

„A hazánkat és a NATO-t is érintő, bonyolult biztonságpolitikai helyzetben történelmi feladat előtt áll a V4 Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport gyakorlatra utazó állománya” – mondta Solymosi Ferenc ezredes.

Hosszú út vezetett ahhoz, hogy elérjék a műveleti készenlétet, és ezt egy gyakorlaton ellenőrizzék. 2011 óta számos egyéni és kötelékkiképzésen vettek részt, több hazai és nemzetközi gyakorlaton is számot adva tudásukról. Ezeken a gyakorlatokon kiválóan teljesítettek, és ez biztos alapot ad ahhoz is, hogy az előttük álló validációs gyakorlat is jól sikerüljön