Ferenc pápa a fiatalokhoz szólt

Ferenc pápa azt kérte a fiataloktól az olaszországi Assisiben, hogy mentsék meg a bolygót. A szentatya a háromnapos találkozóra érkező fiatalokkal egy szerződést is aláírt, amelynek célja „a béke gazdaságának” megteremtése.

A pápa a történelmi városban – névadó szentjének szülőföldjén – tett rövid látogatásán a világ száz országából odaérkező ezer fiatal, köztük közgazdászok előtt beszélt szombaton. Az egyházfő a találkozó résztvevőivel együtt aláírta „a béke gazdaságának” megteremtéséről szóló megállapodást is.

A mi nemzedékünk gazdag örökséget hagyott rátok, de nem tudtuk, hogyan kell megőrizni bolygónk épségét, és nem tudjuk megőrizni a békét

– fogalmazott a katolikus egyház feje. „A kreativitás, az optimizmus és a lelkesedés” hiányát fájlalva hozzátette: „hálásak vagyunk Istennek, hogy itt vagytok. És nemcsak holnap lesztek itt, hanem már ma is itt vagytok.”

Az egyházfő a hallgatóság előtt kifejtette, hogy szerinte olyan világgazdaságra van szükség, amely új szemmel tekint a környezetre és a Földre.

Elmondta: sok ember, vállalkozás és intézmény hajtotta már végre az ökológiai átállást, de szerinte tovább kell haladni ezen az úton, és még többet kell tennie az emberiségnek.

A „béke gazdaságát” kell megteremteni

Ferenc pápa a The Economy of Francesco (Ferenc gazdasága) elnevezésű, háromnapos találkozóra érkező fiatalokkal egy szerződést is aláírt, amelynek célja „a béke gazdaságának" megteremtése.

Az aláírók elkötelezték magukat egy olyan gazdaság felépítése mellett, amely „az ember, a családok és az élet szolgálatában áll, tiszteletben tart minden nőt, férfit, gyermeket, időst és mindenekelőtt a legsebezhetőbb, legkiszolgáltatottabb embereket”.

Ez az assisi Szent Ferenc szellemét hordozó új gazdaság lehet a béke gazdasága

– jelentette ki a pápa, kiemelve: a helyzet ma olyan, hogy „nem várhatunk a következő nemzetközi csúcstalálkozóra, mert az megkésett lehet, a Föld már most lángokban áll, ezért már most cselekednünk kell minden szinten”.

Ferenc pápa arról is beszélt, hogy újra neki kell bátorodni annak, hogy felhagyjunk a fosszilis energiahordozók használatával, és fel kell gyorsítanunk a zéró vagy pozitív hatású energiaforrások elterjesztését.