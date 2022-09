Floridára és Kubára is lecsaphat egy hurrikán

Kedden Kubába, szerdán pedig Floridába érkezhet meg a most formálódó hurrikán.

Jelenleg vihar tombol a Karib-tengeren, amely nemsokára hurrikánná formálódhat, és lecsaphat Kuba, illetve Florida térségében. A vihar először északnyugat, majd észak felé veheti az irányt, miközben tovább erősödhet, és 2-es erősségű hurrikán válhat belőle – írja az Időkép.

Havannába, Kuba fővárosába óránként 150-170 kilométeres széllökésekkel érkezhet meg az Ian névre keresztelt trópusi vihar, ami már komolyabb károkat okozhat az épületekben, az infrastruktúrában és a környezetben is. Emellett 150-200 milliméter csapadék is hullhat rövid idő alatt, ami árvizekhez, földcsuszamlásokhoz vezethet. A partra érő hullámok akár 5 méteresek is lehetnek.

Később az Ian 3-as erősségű hurrikánná fejlődhet a Mexikói-öböl fölött, és Florida felé veheti az irányt, ahova óránként 170-180 kilométeres széllökésekkel érkezhet meg, és 200-300 milliméternyi csapadék eshet a térségben.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy Kanada történelmi viharral nézhet szembe szombaton. Ott a Fiona nevű hurrikán csaphat le.