Az izraeli erők megöltek egy palesztin fegyverest Ciszjordániában

A férfi, név szerint Said Al-Kawni az „ellenállás hőse” volt, aki a „megszálló erőkkel való összecsapásokban” halt meg – közölte a The Dens of Lions nevű, különböző fegyveres erőkből összeverbuvált palesztin ejtőernyős csoport. Különböző egészségügyi dolgozók szerint az izraeli lövöldözésben még további hat palesztin sebesült meg, amely információt az izraeli hadsereg is megerősített – írja a Reuters.

Az éjszaka alatt az Izraeli Védelmi Erők (IDF) rutin járőrőzést végeztek, amikor a katonáik felfegyverzett gyanúsítottakat vettek észre, amint egy autót és egy motorkerékpárt vezettek Nablus városa mellett – tudatta a katonaság. Erre az IDF katonái a felfegyverzett gyanúsítottak felé lőttek, a találatokat pedig azonosították.

Nablus és a közeli Dzsenin városa körül szinte naponta történnek hasonló incidensek: ez a legutóbbi is rávilágított a Ciszjordánia biztonsági helyzetével kapcsolatos hiányosságokra, miközben közelednek a november 1-jei izraeli választások. Nablusban, Ciszjordánia egyik legnagyobb menekülttáborában a legtöbb üzlet zárva tartott vasárnap, miután a militáns csoportok általános sztrájkra szólítottak fel.

Mintegy hetven palesztin vesztette életét Ciszjordániában, mióta március 31-én az izraeli hadsereg elindította a Breakwater nevű hadműveletét, amellyel egy sor, Izraelben elkövetett halálos kimenetű palesztin támadásra válaszoltak. Az áldozatok között fegyveresek és civilek is vannak.