Szijjártó Péter megmutatta, mit csinált a színfalak mögött a CNN műsorvezetőjével

A külügyminiszter az ENSZ általános közgyűlésére utazott New Yorkba, eközben adott interjút a CNN-nek, amiről már korábban beszámoltunk.

Szijjártó Péter vasárnap arról tett közzé egy videót, hogy milyen párbeszéd zajlott le köztük a műsor után a CNN műsorvezetőjével. A külügyminiszter egyrészt arról beszélt, hogy a háború következményei és a szankciók tényleg megviselik Magyarországot, és az árak az egekbe szöktek.

„Túl közel vagyunk [a háborúhoz]” – mondta, mire Richard Quest úgy reagált: azért Magyarországnak sokat segített, hogy az olajat és a gázt érintő uniós szankcióknál könnyítést kapott a többi tagállamhoz képest.

Szijjártó ezután azt is hozzáfűzte, hogy jó megállapodást kötöttek a gázszállításokról az orosz Gazprommal, és egyelőre probléma nélkül érkeznek a szállítmányok. Arra a kérdésre, hogy lenne-e más alternatíva, azt mondta: Azerbajdzsán szóba jöhetne, de ahhoz még sok infrastrukturális beruházásra lenne szükség. Említette továbbá azt is, hogy Romániának is vannak jelentős gáztartalékai, de azok még nincsenek kitermelve, ezért hiába kötöttek megállapodást korábban az ExxonMobil vállalattal 3 millió köbméter leszállításáról.

Richard Quest végül arról is beszélt, hogy szeretne Budapestre jönni, mire Szijjártó azt válaszolta, hogy a műsorvezető már két éve ezt mondogatja neki, de még mindig nem jött Magyarországra. Végül abban maradtak, hogy Quest tényleg ellátogat Budapestre, Szijjártó Péter pedig azt ígérte: gondoskodik arról, hogy az időjárás is jó legyen a nyaralása alatt.

Kétharmados többséggel bármit meg tudunk oldani

– viccelődött Szijjártó Péter a videó végén, mire Richard Quest nevetett egyet, és elköszöntek egymástól.

A külügyminiszter és a műsorvezető azért is vannak jóban egymással, mert Szijjártó Péter már többször is Richard Quest vendége volt a CNN-en. Legalább három interjút adott már neki: 2018-ban a túlóratörvényről beszéltek, 2021-ben a melegellenesnek vélt pedofiltörvény volt a fő téma (akkor az adásban is szó esett a műsorvezető budapesti látogatásáról), idén pedig egy korábbi alkalommal azt mondta el neki, hogy szerinte miként akart beavatkozni Volodimir Zelenszkij a magyar parlamenti választásokba.