Vihar közelít a Kanári-szigetek felé, törölték a repülőjáratokat

A tájékoztatás szerint a többi között harmincnégy járatot töröltek Tenerifén, La Palmán huszonkettőt, El Hierrón tizennégyet, nyolcat Lanzarotén, négyet pedig La Gomerán.

A spanyol meteorológiai szolgálat (AEMET) vörös riasztást adott ki Gran Canaria, La Palma és El Hierro szigetére vasárnap déltől éjfélig. A regionális kormány óvintézkedés gyanánt oktatási szünetet rendelt el hétfőre.

Ángel Victor Torres, a kanári-szigeteki autonóm tartomány kormányának vezetője vasárnap tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a vihar várhatóan helyi idő szerint este 11 órától hétfő reggel 11 óráig fogja megközelíteni az északnyugat-afrikai partoknál található szigetcsoportot.

Az amerikai hurrikánfigyelő központ szerint vasárnapra a trópusi vihar ciklonná szelídült, de így is heves esőzésekre lehet számítani hétfőn is – számolt be az MTI.

Az utóbbi napokban világszerte pusztítottak a viharok. Nemrég arról számoltunk be, hogy Kanadában lecsapott a Fiona hurrikán, amely süllyedő házakat, kidőlt fákat és leszakadt vezetékeket hagyott maga után. Az Ian trópusi vihar Kubánál vált hurrikánná, mely lassan Florida partjait is elérheti. A Fülöp-szigetekről pedig evakuálják a lakosságot, mert közeleg egy szupertájfun.