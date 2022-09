Hercegnek és prófétának adta ki magát, milliókat csalt ki idegenektől

A helyzet pikantériája, hogy a nigériai csalók módszereit alkalmazva verte át saját honfitársait, Daryl Robert Harrison ugyanis ohiói. Több év alatt legalább 14 embertől több mint 800 ezer dollárt, 330 millió forintot csalt ki. Daryl R. Attipoe hercegként, időnként Daryl R. Attipoe prófétaként mutatkozott be.

Ghána egyébként egykor valóban birodalom volt, nagyjából i. e. 300-ban jött létre, a hódítók azonban csaknem ezer éve szétforgácsolták. Azóta sincs uralkodói családja. A jelek szerint a herceg áldozatait nemigen foglalkoztatta a történelem, hanem inkább csak a gyors haszonszerzés reménye.

Ez beigazolódott, de csak Daryl Robert Harrison és a másik vádlott, a mostohaapja szemszögéből. A bepalizott balekok kivétel nélkül bukták a pénzüket.

