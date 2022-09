Törölték az orosz Facebookot az App Store-ból

Az ukrán és az orosz erők kedden összecsaptak Ukrajna különböző részein, miközben az oroszok szervezték a népszavazást négy régióban, melyeket Moszkva el akar csatolni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a keleti Donyecki terület továbbra is országa és Oroszország legfőbb stratégiai prioritása, és a harcok több várost is érintenek, miközben az orosz csapatok dél és nyugat felé próbálnak előrenyomulni. Összecsapások voltak az északkeleti Harkiv régióban is, amely ebben a hónapban az ukrán ellentámadás középpontjában állt. Az ukrán erők pedig folytatták négy híd és a többi folyami átkelőhelyek működésképtelenné tételét, hogy megszakítsák a déli orosz erők utánpótlási útvonalait – írja a Reuters.

Az Ukrán Fegyveres Erők déli parancsnoksága kedden közölte, hogy a Herszonban végrehajtott ellentámadásuk során az ellenség 77 katonát, hat harckocsit, öt tarackot, három légvédelmi berendezést és 14 páncélozott járművet vesztett.