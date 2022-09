Tovább nőtt az iskolai vérengzés halálos áldozatainak száma

Az izsevszki 88. számú iskolában elkövetett támadásban huszonnégyen sebesültek meg, közöttük huszonkét gyermek.

Tizenöt sebesültet – két felnőttet és tizenhárom gyermeket – Moszkvába szállítottak, közölte Igor Jakirevics, az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumához tartozó légimentő szolgálat parancsnoka.

Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter kedden úgy tájékoztatott, hogy három sebesült állapota továbbra is életveszélyes. Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője hétfőn közölte, hogy a símaszkot viselő támadó, a 34 éves Artyom Kazancev helyi lakos, az iskola egykori tanulója volt. Orosz források szerint a támadó náci jelképeket viselt.

A támadónál két, éles lőszer kilövésére alkalmassá tett traumatikus pisztoly és tíz darab, egyenként kilenc lőszert tartalmazó tár volt. A tárakra piros betűkkel a „Gyűlölet” szót írták fel orosz nyelven. Az elkövető később magával is végzett.

** Death toll in Izhevsk school shooting rises to 13, including seven children, Russian Investigative Committee says



Two pistols and a supply of cartridges were found next to the body of the shooter in an Izhevsk school pic.twitter.com/ZMSqkMPopb