Rendkívüli bejelentést tett az Európai Bizottság: Jönnek az újabb szankciók

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán újabb, Oroszország elleni szankciókat jelentett be. Ezek között található egy olyan lépés is, amellyel maximálnák az Oroszországból érkező olaj árát. A lépésekről azonban még az európai állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsnak is döntenie kell.