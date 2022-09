Új miniszterelnöke lett Szaúd-Arábiának

Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi uralkodó a fiát, Mohamed bin Szalmán trónörököst nevezte ki kedden a szunnita királyság miniszterelnökévé – közölte az SPA helyi hírügynökség a vonatkozó királyi rendeletre utalva. Eddig a kormányfői tisztséget Szalmán bin Abdel-Azíz személyesen látta el.

A király másik fiát, Háled bin Szalmánt védelmi miniszternek nevezte ki. Abdulaziz bin Szalmán, aki szintén a király egyik fia, megtarthatta energiaminiszteri posztját, ahogy Feiszal bin Farhán Ál Szaúd külügyminiszter és Mohammed al-Dzsadan pénzügyminiszter is.

A Reuters hírügynökség felidézte, hogy Mohamed bin Szalmán a királyság de facto vezetője, és eddig a védelmi tárcavezető tisztségét töltötte be. Háled herceg Mohamed bin Szalmán fivére és korábban a védelmi miniszter, vagyis bátyja helyettese volt.

A rendelet értelmében a 86 éves uralkodó továbbra is elnökölni fog a kabinet ülésein. Szalmán bin Abdel-Azíz király ugyanakkor az utóbbi két évben többször is kórházi kezelésre szorult – számolt be az MTI.

A király egy sor gazdasági és társadalmi reformot vezetett be

Mohamed bin Szalmán 2017 óta egy sor gazdasági és társadalmi reformot vezetett be. Ennek keretében igyekezett diverzifikálni az ország gazdaságát, felszámolta az egyoldalú függőséget a kőolajtermeléstől, engedélyezte a nőknek az autóvezetést és korlátozta a vallási vezetők társadalmi hatalmát.

Reformjai ugyanakkor a másként gondolkodókkal szembeni masszív fellépéssel jártak együtt, jogvédők, nőjogi aktivisták, üzletemberek kerültek börtönbe. Szintén ártott tekintélyének a 2018-ban meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki szaúdi újságíró ügye, akit Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán ölt meg egy halálbrigád valószínűleg a trónörökös utasítására, amit azonban Mohamed bin Szalmán tagad.