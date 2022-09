Ukrajna miatt törölték Waters koncertjeit Lengyelországban – Budapestre jön

A Pink Floyd gitárosa kiakadt, miután a lengyelországi Krakkóban két közelgő fellépését törölték. A városi tanácsosok az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja miatt bírálták. Az verte ki a biztosítékot, hogy a zenész szerint Ukrajnának békét kellene kötnie Oroszországgal.

A krakkói tanács a tervek szerint megvitatja azt az indítványt, amely Waterst persona non gratának nyilvánítaná. Közben a Waters-koncertek bojkottjára szólította fel a város lakosait Łukasz Wantuch, az egyik önkormányzati képviselő – jelentette az AFP hírügynökség.

A Live Nation Polska és a Tauron Arena Kraków a helyszín honlapján közzétett rövid közleményben nem indokolta Waters jövő évre tervezett fellépésének lemondását. A bejelentés azonban a 79 éves Waters és Olena Zelenszka, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij felesége között a közösségi médiában kialakult szóváltást követte.

„Elcseréltél egy sétálós szerepet a háborúban egy ketrecben játszott főszerepért?” – ezt üzente Wish you were here című album címadó slágeréből Waters nyílt levelében Zelenszkának a hónap elején.

A nyílt levélben Waters a többi között az ukránok és oroszok háborús áldozatait gyászolta, majd leszögezte: a további vérontás megelőzésének legjobb módja az lenne, ha a Nyugat leállítaná a fegyverszállításokat az ukrán félnek.

Zelenszka válaszában megvédte országa háborús erőfeszítéseit, és arra emlékeztetett, hogy Oroszország városokat rombolt le és civileket ölt meg.

Ha feladjuk, holnap már nem fogunk létezni

– idézte replikáját a New York Times.

Egy héttel később Waters azzal érvelt: Ukrajna érdeke, hogy békére törekedjen Oroszországgal. Azt írta: a háborút Washington azért bátorítja, hogy meggyengítse Moszkvát, miközben fennáll a veszélye, hogy a háború nukleáris összecsapásig eszkalálódik.

Waters Washingtont bírálja, Putyint gengszternek tartja

A lengyel kormány Zelenszkij egyik leghangosabb védelmezője. A NATO-tagállam több millió ukrán menekültet fogadott be az orosz invázió februári kezdete óta.

A közösségi médiában folytatott nyílt vita után a lengyel médiumok ostorozni kezdték a zenészt.

A celebek zöme kerüli, hogy a politikával kapcsolatban olyan kijelentéseket tegyen, amelyek eltérnek a fősodor nézetétől.

Watersnek azonban szinte védjegye az általa feleslegesnek tartott háborúkkal szembeni ellenállás.

A brit zenész egyaránt bírálja az Egyesült Államok külpolitikáját, illetve a nyugati sajtót, amely szerinte torzítja a híreket. Waters még a Pink Floyd korábbi tagjaival is harcban áll.

Márciusban azonban azt mondta, hogy az ukrajnai háború bűnös hiba, és „egy gengszter okozta” – nyilvánvalóan Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva. Azonnali tűzszünetre szólított fel.

A budapesti koncert nem marad el

Waters cáfolta a lengyel média azon értesüléseit, melyek szerint csapata lépett volna vissza, ugyanakkor bírálta a krakkói képviselőt, akit azzal vádolt, hogy „drákói módon cenzúrázza a munkáját”.

„Úgy tűnik, Łukasz Wantuch semmit sem tud arról, hogy egész életemben az emberi jogok szolgálatában dolgoztam, méghozzá személyes áldozatok árán” – üzente Waters.

Az Another Brick in the Wall című slágerére utalva hozzátette:

Hé, Łukasz Wantuch! Hagyd békén a gyerekeket!

Szavai szerint csak arra akarta sürgetni a szemben álló országokat, hogy „tevékenykedjenek a tárgyalásos béke érdekében ahelyett, hogy a dolgokat a keserű végkifejlet felé sodornák”.

Roger Waters This Is Not A Drill elnevezésű turnéjának honlapja jövő júniusig negyven koncertet sorol fel amerikai és európai városokban, köztük április 26-án Budapesten.

A lengyel fellépések már nem szerepelnek a tervben. Az európai koncertkörút március 17-én Lisszabonban indul, és 14 országot érint, köztük Magyarországot is, ahol húsz dalt ad elő.

