Mérgező algák miatt halhattak ki az Odera folyó halai

Nagy valószínűséggel egy algavirágzás mérgező hatására vezethető vissza a halpusztulás – jelentette ki Agnieszka Kolada, a varsói környezetvédelmi intézet vízbiológusa.

A lengyel környezetvédelmi minisztérium korábban tizennégy kutatóintézetből válogatott 49 fős szakértői csapatot bízott meg azzal, hogy utánajárjanak annak, mi okozhatta a folyami környezetvédelmi katasztrófát.

Júliusban és augusztusban az Odera lengyel és a német szakaszán is tömegesen gyűjtöttek be elpusztult halakat. Kolada szerint lengyel területen mintegy 249 tonnát találtak. A tudósok által Németországban és Lengyelországban vételezett vízmintákban aranyalgákat (Prymnesium parvum) mutattak ki, amelyek a halak számára halálos mérget termelnek – számolt be az MTI.

Lengyelországban korábban nem fordult elő ilyen algafaj

Kolada elmondta, hogy augusztus 12. és szeptember 8. között összesen 221 vízmintát vettek az Odera különböző szakaszain. A minták 78 százalékában kimutatták ezt az algafajt, pedig korábban Lengyelországban nem is fordult elő. Hozzátette, hogy az elpusztult halakon és kagylókon elvégzett vizsgálatok eredményei is arra utalnak, hogy

az algák mérge vezetett a vízi élőlények „hirtelen, gyors” pusztulásához.

A jelentés szerint egy sor tényező segítette elő az algavirágzást. Nyáron például csaknem két hónapig nem volt eső, ami alacsony vízszinthez, ez pedig a sótartalom növekedéséhez vezetett. A víz hőmérséklete pedig időnként 27 Celsius-fokra emelkedett.

Az alga olyan körülményeket talált, amelyek lehetővé tették számára a növekedést

– mondta Kolada. Egyben figyelmeztetett, hogy az aranyalga virágzása a következő években az Oderában, de más lengyel folyókban is előfordulhat.

Andrzej Szweda-Lewandowski, a környezetvédelmi intézet főigazgatója elmondta, hogy a vizsgálatok nem mutattak ki szokatlan szennyvízértékeket az Oderában. Közölte, hogy ezzel összefüggésben mintegy ötszáz vállalatot vizsgáltak. Hozzátette, hogy ebből kifolyólag nem lehet arra következtetni, hogy a szennyvízzel folyóba került valamilyen anyag okozta volna a környezeti katasztrófát. A német környezetvédelmi minisztérium pénteken készül ismertetni saját jelentését.