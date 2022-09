Megjelennek a magyar történelmi utcanevek Nagyváradon

Hamarosan a magyar történelmi utcaneveket is feltüntetik Nagyvárad belvárosában.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke közölte, hogy 17 évi küzdelmük vezetett eredményre, miután kezdeményezésük az első helyen végzett a nagyváradi részvételi költségvetés szavazásán. Ennek köszönhetően

a magyar TÖRTÉNELMI utcanevek is megjelennek Nagyváradon.

A nagyváradi magyarok által a köznyelvben ma is használt történelmi utcanevek kifüggesztését még az Erdélyi Magyar Ifjak szervezeti keretében kérték több mint másfél évtizeddel ezelőtt.



„A kezdeményezés mögötti egyértelmű támogatottság a nagyváradi önkormányzat számára megkerülhetetlen kérdéssé teszi a történelmi utcanevek kihelyezését” – mondta a pártelnök.

A kezdeményezéssel körülbelül 250 történelmi utca- és térelnevezést helyezhetnek ki, és hogy mi szerepelhet a táblákon, azt szakemberekből álló bizottság dönti el. Továbbá olyan táblákat is kihelyeznek, amelyek megmagyarázzák az elnevezést román, magyar, angol és német nyelven, és nagyobb képet mutatnak Nagyvárad történelmi múltjáról.

Az EMNP azon fáradozik, hogy a feliratok minél rövidebb időn belül kikerülhessenek.

Erdély több nagyvárosában a helyi magyar közösség most is az egykori magyar utcaneveket használja a köznyelvben, amelyek hivatalosan már legalább 78 éve nem érvényesek, és 1944 óta többször is megváltoztak – írja az MTI.