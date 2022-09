Potyogtak a könnyek Putyin beszéde közben, az orosz elnök szeme is könnybe lábadt

A 45 éves Kadirov, aki 2007 óta vaskézzel irányítja Csecsenföldet, régi szövetségese Putyinnak, az ukrajnai orosz invázió egyik fő támogatójaként azt mondta barátjának, hogy „kész az életét is feláldozni” az ügyért. A Moszkva által elrendelt részleges katonai mozgósítás után pedig gyávának ás árulónak nevezte azokat, akik a hadsereg helyett a külföldre menekülést választották.

Nem véletlen tehát, hogy Kadirovot is meghívták Moszkvába, hogy szem- és fültanúja legyen a Nyugat által illegálisnak bélyegzett orosz annexiónak. Vlagyimir Putyin a beszédében sok témát érintett, majd megpendítette az érzelmi húrókat is:

– jelentette ki Putyin.

Ennél a pontnál tört el a mécses Kadirovnál, aki az égre tekintett, miközben potyogtak a könnyei.

Ramzan Kadyrov could hardly hold back his tears during Putin's speech.



“People passed on their spiritual connection to their children and grandchildren, despite all the trials, they carried love for Russia through the years, and no one can destroy this feeling in us,” pic.twitter.com/yozxqjl1Kp