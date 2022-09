Súlyos tünetekkel dőlt ágynak Kirill pátriárka, miután elkapta a koronavírust

A 75 éves egyházfő karanténba vonult, és minden tervezett utazását és rendezvényét lemondta, mivel „súlyos tünetei” vannak, amelyek ágynyugalmat és elkülönítést igényelnek. Állapota ezzel együtt is kielégítő, közölte az egyház – írja a Reuters.

Kirill pátriárka, aki 2009 óta az orosz ortodox egyház vezetője, Vlagyimir Putyin elnök politikájának elkötelezett híve.

Miután az orosz elnök múlt héten részleges katonai mozgósítást jelentett be, ami tiltakozásokat és kivonulást váltott ki Oroszországban, a pátriárka azt sugallta, hogy az Ukrajnában meghaló orosz katonák a mennybe jutnak.

„Ha valaki, akit a kötelességtudat és az eskü teljesítésének szükségessége vezérel, hű marad hivatásához, és katonai szolgálat közben hal meg, akkor kétségtelenül áldozattal felérő cselekedetet követ el” – mondta egy múlt vasárnapi prédikáción.

„Hisszük, hogy ez az áldozat elmossa az összes bűnt, amit az ember elkövetett” – fűzte hozzá.

ISIS with nukes: Russian Orthodox Church head Patriarch Kirill promises that all Russians who die in Putin’s criminal Ukraine invasion will gain immediate and automatic entry to Heaven https://t.co/1yDtHgiJwx