Kiöntött a Száva folyó, megbénulhat a horvát főváros

A horvát fővárosban, Zágrábban pénteken szokatlanul magas vízszintre emelkedett és ki is öntött a Száva folyó.

Minderről az index.hr számolt be, és videókat is közzétettek az áradó folyóról. Azt írták, hogy a folyó több helyen is kilépett a medréből, ugyanis az utóbbi 48 órában szinte folyamatosan emelkedett a vízszint.

A horvát vízügyi hatóság mérései szerint a Száva pénteken délelőtt tízkor 292 centiméteres magasságon állt. A horvát Index szerint 200 centiméter felett már készültség lép életbe, 350 centiméter felett pedig már megkezdik az árvízvédelmi intézkedések végrehajtását is.

Halálos áldozata is volt az özönvízszerű esőzéseknek

Mint megírtuk, özönvízszerű esőzések voltak szerda este Horvátországban, az áradat Fiuméban (Rijeka) teljesen megbénította a közúti forgalmat, pincéket öntött el és egy ember halálát okozta, de Isztria több járásában is riasztották a tűzoltókat – jelentette a helyi média.

A fiumei tűzoltóság csütörtöki közlése szerint egy férfi egy autó alá szorult és megfulladt. A tűzoltók közel száz autóból mentették az embereket, újra járhatóvá tették az utakat és szivattyúzták a vizet. Szerda este Fiumében két óra alatt 140 liter csapadék hullott, amennyi átlagosan egész szeptemberben szokott esni. A városi vízelvezető rendszer nem tudta elnyelni a rengeteg vizet, amely épületek pincéjét, alsóbb szintjét öntötte el. Több helyen evakuálni kellett az embereket.