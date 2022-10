Jó hírt kapott Vlagyimir Putyin

A vonatkozó négy határozatot vasárnap tették közzé az Orosz Föderáció Alkotmánybíróságának honlapján.

„Az Orosz Föderáció és a Donyecki Népköztársaság közötti, a Donyecki Népköztársaságnak az Orosz Föderációhoz való csatlakozásáról és az Orosz Föderáción belüli új szubjektum kialakításáról szóló nemzetközi szerződést az Orosz Föderáció alkotmányának megfelelőnek ismeri el. Ezt a határozatot haladéktalanul elküldik az Orosz Föderáció elnökének” – áll az első határozatban.

A másik három szerződésről is hasonló határozat született – írja a TASZSZ. Az alkotmánybíróság megjegyezte, hogy ezeket a szerződéseket a pénteki aláírástól kezdve alkalmazzák, amíg az orosz parlament meg nem erősíti őket. A szerződések szövege alapján az Orosz Föderáció Alkotmánybírósága hangsúlyozza, hogy a megszállt régiók már szeptember 30-tól az Orosz Föderáció részei.

Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken jelentette be, hogy a Kreml Oroszországhoz csatolja az orosz hadsereg által megszállt ukrán régiókat. A délután tartott beszédében az orosz elnök nem kímélte a Nyugatot, Ramzan Kadirov csecsen vezető el is sírta magát, de a felszólalás végén magát az orosz államfőt is elragadták az érzelmek.

Az orosz elnök később több ezer oroszhoz szólt, akik a Vörös téren gyűltek össze.

A mai nap az igazság és az igazságosság napja

– jelentette ki Vlagyimir Putyin, akit az elcsatolt régiók Moszkva által kinevezett vezetői vettek körbe. „Oroszország nemcsak otthonunk ajtaját nyitja meg a testvéreink előtt, hanem a szívét is” – fűzte hozzá.

A Nyugat nem fogadja el Putyin döntését

Az Európai Tanács, az Európai Unió 27 tagállamának vezetőiből álló testület egyhangúan elítélte Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja illegális orosz annektálását.

„Azzal, hogy Oroszország szándékosan aláássa a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, és durván megsérti Ukrajna függetlenséghez, szuverenitáshoz és területi integritáshoz fűződő alapvető jogait, amelyek az ENSZ Alapokmányában és a nemzetközi jogban rögzített alapelvek, Oroszország veszélyezteti a globális biztonságot” – áll a tanács közleményében.

Soha nem ismerjük el ezt az illegális annexiót. Ezek a határozatok semmisek, és semmiféle joghatással nem járhatnak

– tette hozzá a tanács.

(Borítókép: Vlagyimir Saldo, Jevgenyij Balickij, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Denisz Puszilin donyecki szeparatista vezető és Leonyid Pasecsnik, miután aláírták az orosz csapatok által megszállt négy ukrajnai régiót hivatalosan annektáló szerződéseket a moszkvai Kremlben 2022. szeptember 30-án. Fotó: Dmitry Astakhov / Sputnik / AFP)