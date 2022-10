Több segélyt adna a feketéknek a hurrikán után az amerikai alelnök

Az Ian hurrikánhoz köthető halálesetek száma Floridában meghaladta az 50-et, miközben Észak-Karolinában is négy halálos áldozatot követelt a trópusi ciklon szombaton – írja az MTI.

A minap számoltunk be arról, hogy az Egyesült Államokban napok óta tomboló hurrikán elhagyta Floridát, de már akkor is számos halesetet jelentettek be a hatóságok.

Azóta Délnyugat-Floridában a Lee megyei rendfenntartók (Lee County Sheriff’s Office) helyi idő szerint szombat délután közölték: a körzetben 35 elhunytat találtak meg a kutató- és mentőegységek. Lee megyében fekszik Fort Myers kikötőváros is,

ahol a legkomolyabb pusztítást okozta a 4-es erősségű hurrikán szerdán éjszaka.

Az ABC News beszámolója szerint a vihar további életeket követelt a szomszédos Charlotte megyében, valamint Sarasota, Volusia, Lake, Collier és Manette megyében. A sajtójelentések ezen kívül további négy, a hurrikánhoz kapcsolódó halálos áldozatot említenek Észak-Karolinából. Ketten a vihar okozta autóbalesetben, egy ember áramfejlesztő okozta szén-monoxid-mérgezésben halt meg, egy ember pedig megfulladt, amikor teherautója leborult az útról, és elsüllyedt a mocsárban.

Dél- és Észak-Karolinát pénteken érte el 1-es erősségű hurrikánként az Ian.

Ugyancsak pénteken érte el a hurrikán Virginia államot, ahonnan szombaton trópusi viharrá gyengülve továbbhaladt észak felé. Hatása a fővárosban, Washingtonban is érzékelhető volt, heves szél és esők formájában.

Floridában a mentés után már a kárelhárításra fordul a munkákban részt vevő szervezetek figyelme, elsősorban az áramszolgálatás helyreállításán dolgoznak. A Nemzeti Gárda parancsnoka, Daniel Hokanson tábornok a korábbi napok munkáját értékelve az Associated Press hírügynökségnek elmondta, hogy a hurrikán sújtotta floridai területeken mintegy 1000 embert mentettek ki vízzel elöntött településekről.

Mindeközben Joe Biden elnök szombaton megerősítette azt a korábbi kijelentését, hogy amint a körülmények lehetővé teszik, Floridába utazik. Hozzátette, hogy az újjáépítés évekig tarthat, amihez minden segítséget megadnak. Elsődleges feladatnak nevezte az áramszolgálatatás és vízellátás helyreállítását.

Vitakoznak azon, hogy ki kapja a segélyt

Heves reakciókat váltott ki Kamala Harris alelnök javaslata, aki egy péntek esti fórumon azt szorgalmazta: a hurrikán utáni helyreállításra rendelkezésre álló segélyeket az egyenlőség elvei alapján tegyék hozzáférhetővé, és abban a színesbőrű közösségek élvezzenek előnyt, tekintve, hogy ők az alacsony jövedelmű csoportokba tartoznak. Florida kormányzójának vészhelyzeti igazgatója, Christina Pushaw hibásnak nevezte az alelnök megközelítését, és azt mondta: a szövetségi vészhelyzet-kezelési ügynökség (FEMA) minden hurrikántúlélőnek segít, fajra való tekintet nélkül.

Szombaton délután Ron DeSantis kormányzó bejelentette, hogy az akadozó floridai kommunikációs hálózat pótlására együttműködésről állapodott meg Elon Musk üzletemberrel, akinek Starlink nevű műholdját áthangolták, hogy segítse az internetalapú kommunikációt az állam területén.