Botrány: összekeverték egy másik feketével az ország pénzügyminiszterét

A brit Daily Mirror egy olyan képpel tett közzé egy cikket Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszterről, amelyen nem is ő volt látható. Az eset után a tárcavezető a Twitteren jelezte ezt, mire a Daily Mirror elnézést kért a történtek miatt, és azt ígérték, hogy továbbra is a rasszizmus ellen fognak küzdeni.

A bulvárlap a pénzügyminiszter egyik megszólalásáról írt cikket szombaton. Az írást azonban rossz fotóval illusztrálták.

Ez nem én vagyok...

– ezt írta a Twitteren Kwasi Kwarteng a Mirrornak címezve.

A bejegyzésében látható az a fotó is, amely eredetileg a cikkben szerepelt. Mint utóbb kiderült, azon a fotón egy másik pénzügyi szakember látható: Bernard Mensah, az International for Bank of America elnöke (a fotó egyébként szerdán készült a brit pénzügyminisztérium előtt, amikor Mensah és Kwarteng találkoztak is egymással).

Az eset után többen rasszizmusssal vádolták meg a brit bulvárlapot, miközben egyesek arra is felhívták a figyelmet, hogy mindez – nagyon szerencsétlen időzítéssel – a fekete történelem hónapjának (Black History Month) első napján történt. A konzervatív párt egyik politikusa, Ben Obese-Jecty például azt írta: „Jó látni, hogy a Mirror egy ilyen, úgyis mind ugyanúgy néznek ki-féle címlappal kezdte meg a fekete történelem hónapját”.

A történtek után a Daily Mirror egy Twitter-posztban reagált. Azt írták: egy „szörnyű hibát” vétettek, és emiatt elnézést kérnek a pénzügyminisztertől és olvasóiktól, majd hozzátették azt is:

A Mirror már hosszú ideje küzd a rasszizmus ellen, és most megkettőzzük erőfeszítéseinket ezzel kapcsolatban.

Kwasi Kwarteng egyébként az első fekete brit pénzügyminiszter, és Liz Truss nemrég felállított kormányában más fontos pozíciókat is feketék kaptak meg. A pénzügyminiszter azonban az utóbbi időben rengeteg sajtócikk témájává vált, ugyanis az angol font régóta nem látott mélypontot ért el a dollárral szemben, és nem túl pozitívak a brit gazdasági kilátások.

(Borítókép: Kwasi Kwarteng Londonban 2022. január 24-én. Fotó: Leon Neal / Getty Images)