„Fojtogatott a könnygáz, 20 év alatt nem rettegtem ennyire futballszurkolóként”

A rendőrség könnygázt vetett be, amikor szombat este a szurkolók megszállták a pályát a túlzsúfolt stadionban, pánikot keltve a szurkolók körében. Keresik a tragédia felelőseit.

Az indonéz rendőrségre egyre nagyobb nyomás nehezedik a Kanjuruhan stadionban történt katasztrófa során a tömeg kezelése miatt, ahol legalább 129 ember meghalt és 320 megsérült a menekülő nézők tömegében.

A rendőrség könnygázt vetett be, amikor szombat este a szurkolók megszállták a pályát a kelet-jávai Malangban lévő túlzsúfolt stadionban, pánikot keltve a szurkolók körében. Három szemtanú a Guardiannek elmondta, hogy a könnygázt nemcsak a pályán lévő szurkolókra, hanem a lelátón maradt tömegre is bevetették, és nem adtak ki előtte figyelmeztetést.

Hatalmas tömegek igyekeztek menekülni, ami halálos rohamot eredményezett, amelyben sokan megfulladtak vagy összezúzódtak. A hatóságok szerint 17 gyermek van a halálos áldozatok között.

„Még akkor is kitartottam a lelátón, amikor a gáz fojtogatta a torkomat. 20 évnyi szurkolói időszakom alatt soha nem éreztem magam olyan rettegésben, mint ezen az éjszakán” – mondta az egyik drukker, hozzátéve, hogy nem tudott távozni, mert a kijárat tele volt emberekkel.

A FIFA stadionbiztonsági útmutatója szerint „tömegoszlató gázt” nem szabad a stadionokban tartani vagy használni a biztonsági személyzetnek vagy a rendőröknek. Hétfőn az indonéz ifjúsági és sportminiszter azt mondta, hogy Joko Widodo elnök felkérésére a nemzeti rendőrfőnökkel együtt ellátogat Malangba, hogy értékelést végezzen.

Human Rights Watch: minden érintettet vonjanak felelősségre!

A biztonsági főminiszter hétfőn egy sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy független tényfeltáró csoportot állítanak fel a katasztrófa kivizsgálására. Phil Robertson, a Human Rights Watch ázsiai igazgatóhelyettese felszólította Joko Widodo elnököt, hogy egy független vizsgálatot követően nyilvánosan számoljon be az eredményekről.

Minden érintettet felelősségre kell vonni ezért a katasztrófáért, függetlenül státuszuktól vagy pozíciójuktól. Nem elég, ha a nemzeti rendőrség és az Indonéz Labdarúgó-szövetség saját vizsgálatot folytat, mert kísértésbe eshetnek, hogy eltekintsenek az érintett tisztviselők teljes felelősségre vonásától

– mondta Robertson, hozzátéve, hogy a FIFA-nak is el kellene végeznie a saját vizsgálatát, és nyilvános jelentést kellene kiadnia a történtekről. Said Usman Hamid, az Amnesty International Indonesia ügyvezető igazgatója is vizsgálatot követelt, azt állítva, hogy túlzott erőszakot alkalmaztak.

Kelet-Jáva rendőrfőnöke, Nico Afinta egy vasárnapi sajtótájékoztatón megvédte a rendőrség válaszlépéseit. Elmondta, hogy a könnygáz bevetése előtt más intézkedéseket is hoztak, de a szurkolók „támadni kezdték a rendőrséget, garázda módjára viselkedtek, és járműveket gyújtottak fel”.

Indonesia football tragedy: questions mount over police response https://t.co/NMw27dH5iX — Guardian World (@guardianworld) October 2, 2022

Virrasztás az áldozatokért

Vasárnap este virrasztást tartottak a Kanjuruhan stadion előtt az áldozatok emlékére. A stadion falára festett graffitik a hatóságokkal szembeni mélységes dühről árulkodtak. „A testvéreimet megölték. Vizsgálják ki alaposan!” – állt az egyik, a stadion redőnyére firkált üzenetben, amelyet egy fekete szalag és a tragédia dátuma kísért. Egy másik falra az „ACAB” feliratot fújták, ami az „összes zsaru szemétláda” rövidítése.

Joko Widodo indonéz elnök korábban felszólította a hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják felül a futballmérkőzések biztonságát, és elrendelte a Liga 1-mérkőzések felfüggesztését.

A közösségi médiában a stadion belsejéből készült felvételek kaotikus jeleneteket mutattak, amelyeken a szurkolók a nagy mennyiségű könnygáz elől menekültek, egyesek pedig megpróbáltak más sérült nézőket biztonságba helyezni.

Indonéziában régóta probléma a labdarúgással kapcsolatos erőszak, amelyet a csapatok közötti intenzív rivalizálás táplál.

A korábbi incidensek azonban közel sem voltak olyan halálosak, mint a szombati tragédia, amely a világ egyik legsúlyosabb sportstadion-katasztrófája. A FIFA elnöke, Gianni Infantino „sötét napnak és felfoghatatlan tragédiának” nevezte a történteket a labdarúgásban érintettek számára. A futballcsapatok világszerte részvétüket fejezték ki, köztük a Manchester United, a Barcelona, míg a Real Madrid vasárnapi mérkőzése előtt egyperces csendes megemlékezést tartott.

„A szurkolók a játékosok karjaiban haltak meg”

Javier Roca, az Arema futballedzője vasárnap azt mondta, hogy a szurkolók „a játékosok karjaiban haltak meg”, miután a csapat néhány tagja a pályán maradt, amikor a mérkőzés véget ért. „A sajtótájékoztatóról visszatérve láttam a tragédiát. Úgy gondolom, hogy a rendőrség túllőtt a célon, még akkor is, ha nem voltam már akkor kint” – mondta a chilei edző a Cadena Ser spanyol műsorszolgáltatónak.

Az Indonéz Labdarúgó Szövetség főtitkára, Yunus Yussi elmondta, hogy a testület kapcsolatban állt a FIFA-val a tragédia miatt, és reméli, hogy elkerülik a szankciókat. Indonézia május 20. és június 11. között rendezi meg a 2023-as FIFA U20-as világbajnokságot, amelyen 24 csapat vesz részt. Házigazdaként az ország automatikusan kvalifikálta magát a tornára.

(Borítókép: Futballszurkolók lépnek a pályára Kanjuruhan Stadionban Indonéziában 2022. október 1-jén. Fotó: Suryanto/Anadolu Agency/Getty Images)