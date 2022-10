A chilei kulturális örökségvédelmi hivatal illetékese, Carolina Perez Dattari elmondta: egyelőre nem tudni, hány kőszobrot érintett a tűz, amely hétfőn lobbant fel, és csaknem 60 hektárnyi területen pusztított.

A tüzet állítólag szándékosan gyújtották az UNESCO világörökségi listáján szereplő Rano Raraku vulkán környékén. A kőszobroknak otthont adó nemzeti park vezetője szerint a lángok helyrehozhatatlan károkat okoztak.

