Évekig tartó bírósági eljárást hozott a húsvéti csokinyuszik versengése

Az idei húsvét már elmúlt, a következő még messze van, a raktári tartalék egyszóval kiürült, így aligha hajtható végre az ítélet. Az viszont kétségtelen, hogy a svájci bíróság a két nyuszi egyikét végérvényesen kiirtotta az országból.

Mindkettőt aranyfóliába csomagolták, az egyik azonban a német Lidl diszkontáruház márkajelzését, a másik pedig a tiszteletre méltó hazai Lindt & Sprüngli csokoládégyár Lindt nevét viseli.

A jogi csatározás után a törvényszék a Lindt mellé állt. Megállapította, hogy a Lidl termékei összetéveszthetők a Lindt csokinyuszikkal – amelyek a svájci jog szerint védettek.

Az ítélet a patinás Lindt győzelmét hirdette ki, a közlemény szerint azonban a vesztes Lidlnek csak a készterméket kell felszámolnia. Maga az alapanyag, a csokoládé újrahasznosítható.

Egyetlen nyuszit sem kell kidobnia – így reagált a Lidl közleményében. „A szóban forgó csokinyuszi szezonális termék, ezért jelenleg nincs olyan készletünk Svájcban, amelyet meg kellene semmisíteni” – tudatta a cégcsoport.

