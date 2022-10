Félelemben él az orosz elit, nem mernek ellent mondani Putyinnak

A korábban börtönre ítélt, most Londonban élő orosz milliárdos a Fox News-nak adott interjút az orosz elnök 70. születésnapja előtt egy nappal: ebben saját tapasztalataira hivatkozva azt mondta, Putyin tisztában van vele, sőt fél is tőle, hogy a saját környezete távozásra kényszeríti.

Azonban ami az elnök környezetébe tartozó emberek számára is újdonság lehet, az az, hogy a háború rosszabbra is fordulhat, és akkor mindnyájuknak vége lehet – fejtette ki. Hodorkovszkij megfogalmazása szerint Putyin környezete egy gengsztermiliő, elnöki hatalmát a félelemre építi, vagyis, ha imázsa megkopik, akkor ez a félelem is csökken, tehát a hatalma is veszélybe kerül – írja az MTI.

Mihail Hodorkovszkij az interjúban kifejtette: a ma, de még inkább a holnap problémáit az a tény okozza, hogy nemcsak Oroszország és az orosz emberek nem értik a Nyugatot, de a Nyugat sem érti az orosz embereket.

Hodorkovszkij Vlagyimir Putyin egyik leghevesebb kritikusa, akit 2004-ben Oroszország leggazdagabb és a világ 16. legvagyonosabb embereként tartottak számon. 2003 és 2013 között gazdasági bűncselekmények miatt börtönben volt Oroszországban. Nemzetközi közbenjárásra szabadult elnöki kegyelemmel. Jelenleg Londonban él és a Nyitott Oroszország nevű alapítványban dolgozik, amely az oroszországi ellenzék támogatására jött létre.

Kétségek között az orosz elit

A német Tagesspiegel szerint az oroszországi elit tagjai között általános az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy az ukrajnai háború már elveszett, ennek ellenére senki sem mer felszólalni Putyin ellen.

A szeptember végén bevezetett részleges mozgósítás óta folyamatosan növekszik az aggodalom a lakosság körében. A háború kezdete óta most először fordult elő, hogy egyre többen megkérdőjelezik az invázió sikerességét – írja a lap.

Minél magasabbra nézel a ranglétrán, annál nagyobb a kétségbeesés. Ma már általános az a vélekedés, hogy a háborút nem lehet megnyerni – nyilatkozta a Guardiannek az orosz állami televízió egyik alkalmazottja név nélkül.

A vezető orosz tisztségviselők legalább 70 százaléka ellenzi a háborút – nyilatkozta Jevgenyija Albats a brit napilapnak. Az újságíró szerint azonban Putyinnak egyelőre nincs mitől tartania, mert az orosz elit tagjai nagyon félnek tőle.