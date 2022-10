Zelenszkij: Ami most jön, az nagyon fájdalmas lesz Oroszországnak

Az első rakéták helyi idő szerint reggel 8 órakor csapódtak be a városban, a rendelkezésre álló információk szerint legalább három hullámban lőttek ki rakétákat az oroszok. Az ukrán belügyminisztérium legalább 11 halottról és 87 sebesültről tud. Az ukrán hadsereg szerint közel félszáz rakétát lőttek ki az oroszok, amelyből 43-et semlegesített a légvédelem. Az ukrán elnök azt állítja, az oroszok szándékosan időzítették a kijevi támadást a reggeli csúcsforgalomra.

Vlagyimir Putyin később megerősítette, hogy valóban az orosz hadsereg hajtotta végre a csapást, és megfenyegette az ukránokat.

Oroszország keményen lecsap, amennyiben az ukrán hatóságok folytatják terrortámadások szervezését, efelől senkinek se legyen kétsége

– hangsúlyozta Vlagyimir Putyin az orosz nemzetbiztonsági tanács hétfői ülésén.

Az elnök terrorcselekménynek minősítette a Krími hídon történt robbantást, és közvetlenül Ukrajnát okolta a támadásért.

Történhetnek hasonló támadások a jövőben

„Várható volt, hogy Vlagyimir Putyin vagy katonai vezetőinek egyike megszólal a napokban a Kijevet érő támadásokkal kapcsolatban. Különösen azok után, hogy az orosz hírek alapján tudni lehetett, hogy Putyin elnök a hétvégén rendkívüli nemzetbiztonsági ülést hívott össze hétfőre a Krímben történt hétvégi hídrobbantás után, amely mindenképpen komoly presztízsveszteség Oroszországnak. Putyin elnök azóta elismerte, hogy ő adott parancsot Kijev bombázására” – nyilatkozta az Indexnek Vigóczki Máté György, az MCC Geopolitikai Műhelyének Oroszország-kutatója.

A szakértő hozzátette, a bombatámadás azt az üzenetet is magában hordozza, hogy Oroszország igenis bír olyan eszközökkel, amelyekkel vissza tud vágni. Ezeket ráadásul nem is fél használni. Vlagyimir Putyin korábban azt is mondta, nem fél atomot bevetni, ha úgy hozza a geopolitikai helyzet.

Kamikazedrónokat is bevethetett az orosz hadsereg

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója arról írt közösségi oldalán, hogy Kijev központját kamikazedrónok támadták meg. Egy másik bejegyzésben – amelyen kiégett autók láthatóak – Herascsenko szintén azt írta, hogy szerinte drónokkal hajtották végre a csapást:

Drone attacks on the center of Kyiv. pic.twitter.com/hnnWxiGPqN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2022

A volt orosz elnök szerint ez volt a „bemelegítés”

„A Kijev elleni rakétatámadás csak a kezdet volt” – mondta hétfőm Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök, Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke.

Az első epizód véget ért. Lesz még több is

– jelezte a politikus, aki hozzátette, véleménye szerint a mostani ukrán kormányzat „náci politikai rezsim, amely állandó, közvetlen, nyilvánvaló fenyegetést jelent Oroszországra nézve”.

Zelenszkij üzent a Kremlnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy országát nem félemlítik meg az ukrán városokra mért orosz rakétacsapások, amelyek több ember halálát okozták.

„Ukrajnát nem lehet megállítani” – jelentette ki Zelenszkij a közösségi médiában megosztott videóban. Azt is megígérte, hogy az orosz csapatok számára „még fájdalmasabbá teszik a csatateret”.

Ukrajna az ENSZ ülésén „terrorista államnak” nevezte Oroszországot.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij Kijevben 2022. április 4-én. Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP)