Magyarország lakosságának ötven százaléka fél óránál is többet utazik a legközelebbi kórházba

Az Európai Unió országaiban a lakosság azon része jut el gyorsan egy-egy fekvőbeteg-ellátó intézménybe, akik a városokban élnek. Az összesítést tartalmazó listán 89 olyan térség is szerepel, amely lakosságának a fele 30 percnél is több időt utazik a kórházakba – ezek között pedig Magyarország is szerepel.