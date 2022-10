Szijjártó Péter elmondta, miért utazik Moszkvába

A külgazdasági és külügyminiszter egy sajtótájékoztatón szólalt fel, amelyet a szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterrel, Matjaž Hannal közösen tartott. Azt mondta: a háború és a szankciók miatt egyre nehezebb a gazdasági helyzet, és egyre nagyobb a recesszió veszélye a kontinensen,

de Magyarország célja az, hogy kimaradjon a recesszióból.

Szijjártó szerint az a céljuk, hogy egyfajta lokális kivételt képezzenek. Szerinte meg kell érteni, hogy a recessziót a háború által okozott biztonsági kihívás okozza, és ezért arra fognak fókuszálni Magyarországon, hogy garantálják a biztonságot a gazdasági stabilitás és energiaellátás szempontjából.

A külügyminiszter szerint a mostani helyzetben felértékelődik a szomszédos országokkal, így a szlovénekkel is folytatott, stabil és kiszámítható együttműködés, amelyet most még szorosabbra fűznek. Emlékeztetett arra, hogy tavaly már majdnem hárommilliárd eurós volt a két ország kereskedelemi forgalma, és azóta a 2022-es első félévben már harminc százalékkal nőtt a két ország között.

Szijjártó Péter szerint a jövőben is arra fognak törekedni, hogy kölcsönösen támogassák egymás beruházásait. Ezután ismertették, hogy több területet érint az együttműködés (többek között a Mol és az OTP szlovéniai terjeszkedését), valamint az energiaellátás területén, amelyen belül egy szerb–szlovén–magyar regionális villamosenergia-tőzsde jön létre év végéig, amely szerinte segíthet majd abban, hogy olcsón jussunk hozzá az energiához.

A magyar külügyminiszter után Matjaž Han szlovén gazdasági miniszter is arról beszélt, hogy Magyarország fontos partner számukra. Szerinte Szijjártó Péter „számokkal is bizonyíthatóan” az egyik legtapasztaltabb miniszter Európában, és azt is hozzátette: meggyőződése szerint a két ország közti együttműködés példaértékű lesz.

A béke és az energia miatt megy Moszkvába

A két miniszter tájékoztatója után következtek az újságírói kérdések. A Hír TV riportere kérdezte Szijjártó Pétert arról, miért utazik Moszkvába – ugyanis nemrég derült ki, hogy ő is részt vesz az Orosz Energiahét nevű moszkvai konferencia egyik csütörtöki panelbeszélgetésén.

„ Mindenki, aki csak egy csöppnyi józan gondolkodásra képes még, az látja, hogy az eszkaláció rendkívül veszélyes irányba halad, és felgyorsult. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk ahhoz, hogy az eseményeket vissza lehessen fordítani” – mondta válaszában Szijjártó.

Hozzátette:

Az eszkalációs törekvések, a háborús retorika helyett itt lenne az ideje Európában annak, hogy minden erőnkkel a béke megteremtésére összpontosítsunk. Sajnos az európai politikában a háború hangja sokkal erősebb, mint a béke hangja.

A külügyminiszter azzal folytatta, hogy szerinte sokkal könnyebben használnak háborús retorikát azok, akik több ezer kilométerre vannak a háborútól. Beszélt arról is, hogy a kijevi magyar nagykövetség működését továbbra is fenntartják, de hozzátette: a háború elején már volt példa rá, hogy felfüggesztették a külképviselet működését, ezt újra megléphetik akkor, ha a biztonsági helyzet ismét rosszra fordul.

Szijjártó Péter ezután tért ki arra, hogy pontosan miért megy Moszkvába. Először – „a tények kedvéért” – leszögezte, hogy a földgázszállításra és a nukleáris kérdésekre még nem vonatkoznak a szankciók.

Azért fogok elmenni a héten Moszkvába, hogy egyrészt ott is a béke fontosságáról beszéljek, hogy elmondjam: mi, magyarok a mielőbbi békében vagyunk érdekeltek, és amiatt megyek el, hogy Magyarországon ne legyenek energiaellátási problémák, hogy a szükséges megbeszéléseket lefolytassam a Gazprommal

– mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter végül hozzáfűzte: „Azok, akik emiatt bírálnak, azok nem akarják, hogy béke legyen, és nem érdekli őket az, hogy a magyar embernek lesz-e energiaellátása, vagy sem, ez jelenti a különbséget. Én békét akarok, és érdekel, hogy a magyar embernek legyen energiaellátása, ha még sarkosabban akarok fogalmazni, akkor engem csak ez érdekel” – zárta gondolatait.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Szollár Zsófi / Index)