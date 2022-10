„A taktikai atomfegyver alkalmazása felkerült a palettára”

Vlagyimir Putyin hatalmát is megdöntheti, ha atomfegyvert vet be. – Erről is beszélt Tarjányi Péter az Index biztonságpolitikai műsorában, a Frontvonalban. A biztonságpolitikai szakértő szerint egy ilyen lépés alapvetően megváltoztathatja a NATO és a világ hozzáállását a háborúhoz.