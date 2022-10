Joe Biden: Nem lehet kiszámítani, mi történne egy orosz atomcsapás után

„Szerintem racionális szereplő, aki jelentősen elszámította magát” − mondta az elnök Jake Tappernek, a csatorna riporterének, miután az ukrajnai civil célpontok elleni orosz bombázások újabb fordulópontot jeleznek a hónapok óta tartó háborúban.

Az, hogy Putyin racionálisan cselekszik-e, heves viták tárgyát képezi, miközben a vezetők azon dolgoznak, hogy megjósolják következő lépéseit. Míg Biden kedden azt mondta, hogy szerinte maga Putyin racionálisan cselekszik, az orosz vezető ukrajnai céljait − amelyeket Putyin a háború februári kirobbantásakor dühödt beszédében fejtett ki − nevetségesnek minősítette.

Biden azt mondta, Putyin tévesen hitte, hogy az ukránok alávetik magukat az orosz inváziónak − ezt a tévedést azonban a tények megcáfolták.

Szerintem azt hitte, hogy tárt karokkal fogják fogadni. Teljesen elszámította magát

− mondta Biden.

Nem lehet kiszámítani a reakciókat egy nukleáris csapás után

Miután az elnök a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a nukleáris „armageddon” kockázata a kubai rakétaválság óta a legmagasabb szinten van, azt mondta, hogy nem gondolja, hogy Vlagyimir Putyin végül csapást indítana.

Nem hiszem, hogy megteszi

− mondta Biden, amikor a riporter megkérdezte, hogy az orosz vezető bevetne-e taktikai nukleáris fegyvert. Amerikai tisztviselők azért aggódnak, mert az orosz csapatok kínos veszteségeket szenvednek a harctéren.

Az elnök felelőtlenségnek tartja, hogy a világ egyik legnagyobb atomhatalmának vezetője erről a lehetőségről beszél. Szerinte még fenyegetések destabilizáló hatásúak, és figyelmeztetett a lehetséges hibás döntésekre, amelyek ezekből következhetnek.

Korábbi kijelentését úgy magyarázta, hogy ez a retorika szörnyű végkifejlethez vezethet. És nem azért, mert bárki is világháborút akarna kirobbantani, de ha egyszer valaki bevet egy nukleáris fegyvert, politikailag kiszámíthatatlan, hogy mi fog utána történni. Véleménye szerint az orosz elnök nem beszélhet tovább büntetlenül arról, hogy nukleáris fegyvert vet be, ez ugyanis geopolitikai félreértésekhez vezethet, aminek végkifejlete kár egy armageddon is lehet.

Joe Biden nem volt hajlandó elárulni, hogy Amerika milyen válaszlépéseket tenne, ha Putyin valóra váltaná nukleáris fenyegetéseit. Azt azonban elmondta, hogy

a védelmi minisztérium kidolgozta a vészhelyzeti terveket arra az esetre, ha ez a forgatókönyv bekövetkezne.

Arra a kérdésre, hogy mi a vörös vonal az Egyesült Államok és a NATO számára, és utasította-e a Pentagont és más ügynökségeket, hogy dolgozzák ki a megfelelő lépést, az elnök úgy válaszolt, hogy

voltak erről megbeszélések, de ebbe nem fogok belemenni. Felelőtlenség lenne részemről arról beszélni, hogy mit tennénk vagy mit nem tennénk.

A Fehér Ház tisztviselői szerint az Egyesült Államok készen áll Ukrajna légvédelmének további megerősítésére, többek között rakétavédelmi rendszerekkel, amelyek szállítását Biden még nyáron gyorsította fel. Az ukrán főváros, Kijev és a polgári infrastruktúra elleni intenzív orosz légitámadás azonban azt támasztja alá, hogy Putyin a tél közeledtével új taktikát alkalmazhat az ukránok megfélemlítésére.

Arra a kérdésére, hogy megkérte-e a Pentagont arra, hogy készüljön fel arra, hogy az oroszok bevethetik az atomot, úgy válaszolt:

A pentagont nem kell erre megkérni.

Következményei lesznek az olajkitermelés csökkentésének

Koe Biden az interjúban elmondta, hogy szerinte itt az ideje „újragondolni” az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia kapcsolatát, miután a királyság Oroszországgal együttműködve csökkentette az olajkitermelést a Fehér Ház figyelmeztetései ellenére.

Amikor a képviselőház és a szenátus újra ülésezni kezd, lesz némi következménye annak, amit Oroszországgal karöltve tettek

− mondta Biden.

A szaúdi vezetésű OPEC+ múlt heti, termeléscsökkentésről szóló döntése felháborodást váltott ki a Fehér Házban, ahol tisztviselők beszámolója szerint Joe Biden személyesen is csalódottságát fejezte ki az általuk „rövidtávúnak” nevezett döntés miatt.

A lépés, amely három hónappal azután történt, hogy Biden Szaúd-Arábiában járt, és találkozott annak tényleges vezetőjével, Mohammed bin Szalmán koronaherceggel, belpolitikai szempontból azért fontos, mert a novemberi félidős választások előtti hetekben növelheti a gázárakat.

Tisztázzuk, miért látogattam oda. Nem az olaj miatt mentem, hanem azért, hogy jelezzük azt, hogy továbbra is odafigyelünk a Közel-Keletre.

– mondta Biden.

Az elnök szempontjából a döntés különösen nagy sértés volt, mivel a nyáron komoly erőfeszítéseket tett a Szaúd-Arábiával való kapcsolat helyreállítására, annak ellenére, hogy a királyságban az emberi jogok helyzete siralmas, és bin Szalmán valószínűleg személyesen szerepet játszott a disszidens újságíró, Dzsamál Hashogdzsi meggyilkolásában.

